Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü yapılan çekilişle açıklanmaktadır. Süper Loto'nun 518'inci hafta çekilişi için biletlerini alanlar, sonuçların açıklanacağı vakti heyecanla beklemeye başladı. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 21 Eylül 2017 Süper Loto sonuçları hakkında merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 21 EYLÜL 2017

Ankara Balgat'ta yer alan Milli Piyango Genel Müdürlüğü binasında çekilişi yapılan Süper Loto oyununun 518. hafta çekilişi bu akşam tamamlanacak. Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamları 21:15'te başlamaktadır. Kazanan rakamların açıklanması ve duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto oyunun çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Ayrıca Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto ve diğer tüm şans oyunlarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfası güncellenmektedir.

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SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto oyununun 517. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto'nun geçen hafta yapıan çekilişinde kazandıran numaralar 12, 15, 20, 25, 30 ve 53 olarak belirlendi.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24.644.631,05 TL 5 bilen kişi sayısı : 106 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.469,85 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.602 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 171,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 147.035 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,35 TL

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.