Her Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Süper Loto için sonuçlar belli oldu.. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 21 Eylül 2017 Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

21 Eylül 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 06 - 08 - 09 - 17 - 25 - 38

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 591 bin 79 lira 90 kuruş ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 58 kişi 8 bin 536 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 760 kişi 141 lira 15'er kuruş, 3 bilen 72 bin 62 kişi de 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.591.079,90 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 58 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.536,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.760 Kişi Başına Düşen İkramiye 141,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 72.062 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,75 TL

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto oyunun çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Ayrıca Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto ve diğer tüm şans oyunlarının sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Resmi sonuçların gelmesiyle birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfası güncellenmektedir.

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SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto oyununun 517. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto'nun geçen hafta yapıan çekilişinde kazandıran numaralar 12, 15, 20, 25, 30 ve 53 olarak belirlendi.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24.644.631,05 TL 5 bilen kişi sayısı : 106 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.469,85 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.602 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 171,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 147.035 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,35 TL

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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