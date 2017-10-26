Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Süper Loto'da büyük ikramiye ikiye bölündü. 6 bilen iki kişi 6 milyon 360 bin 842 lira 50 kuruşun sahibi oldu. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler? İşte 26 Ekim Süper Loto sonuçları...
Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Aydın-Didim ve İstanbul-Kadıköy'den satın aldığı kaydedildi.
26 Ekim 20117 Süper Loto sonuçları: 08 - 13 - 16 - 27 - 34 - 46
523. hafta Süper Loto ikramiye bilgileri;
|6 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6.360.842,50 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|122
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6.889,80 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|6.073
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|148,45 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|115.102
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|13,55 TL
19 Ekim 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 03 - 12 - 17 - 28 - 47 - 48
Süper Loto şans oyununun geçtiğimiz hafta yapılan 522. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 5. kez devrederek 10 milyon 20 bin 269 lira 65 kuruş devretti. Çekilişte 5 bilen 63 kişi 11 bin 989 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 608 kişi 176 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 97 bin 480 kişi de 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
|6 Bilen Kişi Sayısı
|5. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10.020.269,65 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|63
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11.989,30 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|4.608
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|176,30 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|97.480
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,35 TL
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