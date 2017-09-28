28 Eylül 2017 Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 519. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, açıklanan sonuçlara göre kazandıran numaraları merak ediyor. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 28 Eylül 2017 Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 EYLÜL 2017)

Büyük ikramiyenin 3 milyon 388 bin 46 lira 45 kuruş olduğu Süper Loto'da heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi, 519. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Süper Loto'nun bu hafta oynanan çekilişinde kazandıran numaralar 02, 03, 05, 22, 24, 25 olarak belirlendi. Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.388.046,45 TL 5 bilen kişi sayısı : 76 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.357,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.919 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 153,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 77.512 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,35 TL

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

21 Eylül 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 06 - 08 - 09 - 17 - 25 - 38

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 518. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 591 bin 79 lira 90 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 58 kişi 8 bin 536 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 760 kişi 141 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 72 bin 62 kişi de 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.591.079,90 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 58 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.536,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.760 Kişi Başına Düşen İkramiye 141,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 72.062 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,75 TL

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.