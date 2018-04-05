Süper Loto sonuçları, bu akşam yapılacak olan çekilişle birlikte belli olacak. Her Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinin saati heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da bu hafta 546. hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak her Perşembe akşamı saat 21:15'te başlamaktadır.

Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden görüntüleyebilir.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 29 Mart 2018 tarihli 545. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 741 bin 248 lira ikramiye haftaya devretti.

29 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24

Çekilişte 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 26 kişi de 13 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.741.248,80 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 93 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.826,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.535 Kişi Başına Düşen İkramiye 128,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 77.026 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,05 TL

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