Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan 557. hafta Süper Loto çekilişi tamamlandı. Saat 21.15'te başlayan Süper Loto çekililişi öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 15 milyon 539 bin 128 lira, büyük ikramiye tutarı ise 12 milyon 326 bin 595 lira olarak açıklandı. Süper Loto'da büyük ikramiyenin 5 haftadır devretmesiyle vatandaşlar çekilişe yoğun ilgi gösterdi ve sonuçları merak ediyorlar. Peki, bu hafta Süper Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 21 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 HAZİRAN 2018)

21 Haziran Süper Loto sonucu: 02 - 10 - 17 - 25 - 37 - 52



Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 14 Haziran 2018 tarihli 556. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar 08 - 09 - 11 - 22 - 26 - 43 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.