Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Süper Loto'nun 555. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar belli oldu. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 3. devrinin gerçekleştirmişti. Bu hafta yapılan çekilişin detayları birazdan belli olacak. Bu haftaki çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 9 milyon 815 bin 398 lira, büyük ikramiye tuarı ise 7 milyon 234 bin 910 lira olarak belirlendi. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 7 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 HAZİRAN 2018)

7 Haziran Süper Loto sonucu: 03 - 13 - 23 - 35 - 37 - 46



Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 31 Mayıs 2018 tarihli 554. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 3. devrini gerçekleştirdi. Şanslı numaraların 07 - 10 - 19 - 37 - 42 - 47 olarak belirlendiği Süper Loto çekilişinde 5 miluon 123 bin 601 lira haftaya devretmişti. Öte yandan bu çekilişte, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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