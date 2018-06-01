İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Süper Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda 554'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 31 Mayıs 2018

07

10

19

37

42

47

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

5 bilen kişi sayısı : 76

4 bilen kişi sayısı : 3.711

3 bilen kişi sayısı : 77.285



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.123.601,51 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.786,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 171,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,20 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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