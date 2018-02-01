Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle belli olacak. Büyük umutlarla biletlerini satın alan ilyonlarca vatandaş Süper Loto çekiliş sonuçları için bekleyişini sürdürmeye başladı. Bir önceki hafta yapılan çekilişte 11 haftadır devreden 42 milyon 532 bin 640 lira tutarındaki büyük ikramiye Erzincan'dan 1 kişiye çıkmıştı. Bugün yapılacak çekiliş sonuçlarına göre 6 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 1 Ocak 2018 Perşembe Süper Loto sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Pİyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlar. Çekiliş, canlı yayın olarak Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır. Sonuçlar, herhangi bir aksilik olmaması durumunda çekiliş saatinden sonra 5 dakika içerisinde açıklanır. Sonuçların resmi olarak duyurulması ise en geç 21.45'e kadar sürer. Bugün yapılacak 537. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

1 Şubat Süper Loto sonucu: *****

6 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 5 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 4 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 3 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *****

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 536. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 42 milyon 532 bin 640 liraya ulaşan büyük ikramiyenin talihlinin kuponunu Erzincan'dan satın aldığı kaydedildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 5 bilen 322 kişi 8 bin 191 lira 90 kuruş, 4 bilen 19 bin 555 kişi 144 lira 95 kuruş, 3 bilen 368 bin 898 kişi 13 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42.532.640,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 322 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.191,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 19.555 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 144,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 368.898 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,25 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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