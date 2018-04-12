Süper Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto'da geçen 2 hafta boyunca 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye olan 3 milyon 696 bin lira bu haftaya devretmişti. 12 Nisan Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 12 NİSAN 2018: 5 - 25 - 29 - 36 - 47 - 51

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzeriden canlı yayınlandı. Süper Loto çekilişi sonuçlarınına göre ikramiye bilgileri geldikçe anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde şanslı rakamlar 13 - 14 - 22 - 39 - 40 - 49 olmuştu. Çekiliş sonucunda 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruş ikramiye bu haftaya devretti. Öte yandan çekilişte 5 bilen 65 kişi 9 bin 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 361 kişi 194 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 211 kişi de 16 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.696.277,85 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 65 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.359,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.361 Kişi Başına Düşen İkramiye 194,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 70.211 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,05 TL

SÜPER LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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