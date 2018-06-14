Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 556. kez gerçekleştirildi. Süper Loto'da geçen 4 hafta boyunca üst üste devreden büyük ikramiyeyi 7 milyon 234 bin liraya çıkarmıştı. Peki bu hafta Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini bulabildi mi? İşte Süper Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 14 HAZİRAN: 8 - 9 - 11 - 22 - 26 - 43

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Loto'nun 556. hafta çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen bu haftada çıkmadı ve 9 milyon 698 bin liralık ikramiye haftaya devretti.

6 bilen kişi sayısı : 5. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.698.160,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 72 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.644,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.904 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 167,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 100.752 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,10 TL

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 7 HAZİRAN 2018

03 - 13 - 23 - 35 - 37 - 46



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dördüncü kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 234 bin 913 lira 17 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 148 kişi 4 bin 438 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 788 kişi 122 lira 15'er kuruş, 3 bilen 100 bin 541 kişi 12 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 580 bin 485 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 863 bin 836 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 42 bin 621 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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