Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştireceği 552. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Süper Loto'da geçen hafta İstanbul Fatih'ten bir kişi 6 bilerek 7 milyon 572 bin liralık ikramiye kazanmıştı. İşte Süper Loto'nun bu haftaki geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 17 MAYIS 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto sonuçları belirlenir belirlenmez haberimizden takip edebilirsiniz...

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 02 - 06 - 08 - 09 - 39 - 53

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 7.572.439,35 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 60 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.019,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.611 Kişi Başına Düşen İkramiye 196,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 77.926 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,75 TL

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