Süper Loto sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak 550. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Geçen iki hafta boyunca devrenden büyük ikramiye 3 milyon 499 bin liraydı. Bu akşamki büyük ikramiyenin 5 milyon lirayı aşması bekleniyor. Süper Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişlerine dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 3 MAYIS 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi, mpi.gov.tr sitesi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlanacak. Süper Loto çekilişi sonuçları ve ikramiye bilgilerine dair detaylar gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 26 Nisan 2018 tarihli 549. hafta çekiliişinde 6 bilen olamyınca büyük ikramiye ikinci kez devrederek haftaya 3 milyon 499 bin 67 lira devretti.

26 Nisan 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 08 - 18 - 19 - 30 - 33 - 45

Ayrıca çekillişte 5 bilen 48 kişi 11 bin 782 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 383 kişi 179 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 320 kişi de 14 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.499.067,56 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 47 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.782,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.383 Kişi Başına Düşen İkramiye 179,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 71.320 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,70 TL



SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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