Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyago İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde geçen hafta devreden 3 milyon liralık ikramiye nedeniyle bu haftaki büyük ikramiye heyecanı katlanmıştı. İşte Süper Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 31 MAYIS: 7 - 10 - 19 - 37 - 42 - 47

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınla gerçekleştireceği Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 24 MAYIS: 06 - 11 - 34 - 40 - 49 - 50

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş bu haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 112 bin 585 lira ikramiye dağıtıldı.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.221.537,35 TL 5 bilen kişi sayısı : 41 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.117,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.926 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 197,90 TL 3 bilen kişi sayısı : 61.654 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,15 TL

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