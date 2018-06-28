Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'da son 6 haftadır devreden büyük ikramiye 12 milyon lira lirayı aştı. İkramiyenin miktarı Süper Loto için heyecanı da arttırdı. İşte Süper Loto'nun bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 28 HAZİRAN: 7 - 10 - 11 - 20 - 42 - 47

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bugün saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 15 milyon liralık büyük ikramiye bu hafta da sahibini bulamadı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

Süper Loto ikramiye bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 15.211.453,71 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 98 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.158,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.686 Kişi Başına Düşen İkramiye 144,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 115.222 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,45 TL

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 21 HAZİRAN 2018

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadı. Böylece üst üste 6 haftadır sahibini bulamayan Süper Loto ikramiyesi 12 milyon 326 bin 599 lirayı buldu. 5 bilen 78 kişiye 10 bin 485 lira 4 bilen 5 bin 214 kişiye 168 lira ve 3 bilen 104 bin 163 kişiye 15 lira ikramiye çıkmıştı.

6 Bilen Kişi Sayısı 6. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 12.326.599,73 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 78 Kişi Başına Düşen İkramiye 10.485,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.214 Kişi Başına Düşen İkramiye 168,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 104.163 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,55 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.