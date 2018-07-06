Süper Loto 559. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirildi. Bu hafta yine 6 bilen çıkmadı ve Süper Loto 8. kez devretti. Büyük ikramiye tutarı 18 milyon lirayı aştı. İşte, Süper Loto 5 Temmuz çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 5 TEMMUZ

Süper Loto 5 Temmuz çekilişi saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan http://www.millipiyango.gov.tr sitesinden canlı olarak yayınlandı.



İşte Süper Loto - 5 Temmuz çekiliş sonuçları: 2 - 6 - 8 - 25 - 31 - 44

6 Bilen Kişi Sayısı 8. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 18.564.077,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 124 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.412,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.204 Kişi Başına Düşen İkramiye 180,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 130.321 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,85 TL

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 28 HAZİRAN: 7 - 10 - 11 - 20 - 42 - 47

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 28 Haziran saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 15 milyon liralık büyük ikramiye bu hafta da sahibini bulamadı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

Süper Loto ikramiye bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 15.211.453,71 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 98 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.158,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.686 Kişi Başına Düşen İkramiye 144,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 115.222 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,45 TL

SÜPER LOTO NEDİR - NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.