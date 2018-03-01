Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'ya sadece dakikalar kaldı. Süper Loto'da geçen hafta da 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye 4. kez devretmişti. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
SÜPER LOTO SONUÇLARI - 1 MART
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.15'te canlı yayınlanacak. Sonuçlar açılanır açıklanmaz ikramiye bilgileri ile birlikte haberimizden takip edebilirsiniz.
|6 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|5 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|4 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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|3 Bilen Kişi Sayısı
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|Kişi Başına Düşen İkramiye
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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretmişti.
Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.
GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 22 Şubat 2018 tarihli 540. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretti. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye dördüncü kez devretmiş oldu.
22 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 17 - 22 - 27 - 43 - 47
Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 109 bin 369 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|4. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|8.579.664,13 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|128
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.941,90 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|5.757
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|141,65 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|109.369
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|12,90 TL
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