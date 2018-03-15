Süper Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 543. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 talihli 14 milyon 29 bin lira ikramiye kazanmış ve bu talihlinin Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden kuponunu oynadığı tespit edilmişti. İşte bu haftanın Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

15 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 5 - 20 - 22 - 31 - 40 - 47

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Süper Loto çekilişleri, Perşembe akşamları saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar saat 21:45'ten itibaren Süper Loto sonuçlarını Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, çekilişin videosu ve varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi bulunmaktadır.

Süper Loto sonuçların canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların ise saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmeleri yeterlidir.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA 1 TALİHLİ 14 MİLYON LİRA KAZANDI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 8 Mart 2018 tarihli 542. hafta çekilişinde 6 bilen 1 talihli, 14 milyon 29 bin 814 lira ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı tespit edilmişti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 112 bin 792 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 14.029.814,00 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 118 Kişi Başına Düşen İkramiye 7.490,75 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.515 Kişi Başına Düşen İkramiye 171,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 112.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,55 TL

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