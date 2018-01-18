Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 535. hafta Süper Loto çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar 11 - 17 - 20 - 29 - 36 - 51 oldu. Süper Loto'da bu hafta da büyük ikramiye sahibini bulamadı ve 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruşluk büyük ikramiye haftaya devretti. İşte bu akşam gerçekleşen Süper Loto çekilişi sonuçları ve kazandıran numaraları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 18 OCAK 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 535. Süper Loto çekilişinde 11. devir gerçekleşti. Bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş haftaya devretti. Süper Loto'da 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira 5 kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira 25 kuruş, 3 bilen 251 bin 963 kişi 15 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 11. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 34.056.110,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 182 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.524,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 11.636 Kişi Başına Düşen İkramiye 193,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 251.963 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,45 TL

Geride bıraktığımız 10 hafta boyunca devreden ve bugüne kadar 27 milyon 315 bin 219 liraya ulaşan Süper Loto'da 535. hafta çekilişi bu akşam yapıldı ve yüz binlerin büyük ikramiye heyecanı sona erdi.

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirildi.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri, her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılmaktadır. Ankara Balgat binası çekiliş salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir.

En geç saat 21:45'ten itibaren Süper Loto sonuçları erişime açılmaktadır. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto'da kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir.

Öte yandan Süper Loto sonuçları resmen açıklandığında, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da sonuçlar eklenmektedir. Çekiliş sonuçları açıklandığında vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de görüntüleyebilir.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ CANLI NASIL İZLENİR?

Süper Loto çekilişleri, saat 21:15'te başlamaktadır ve çekiliş başladığı andan itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş seçeneğiyle, Süper Loto çekilişi canlı olarak izlenebilir.

Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek için saat 21:15'te www.millipiyango.gov.tr adresinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını açmak veya aşağıdaki linke tıklamak yeterlidir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 534. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 10. kez devrederek bu haftaki çekilişe tam 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş ikramiye devretti. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 219 bin 17 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

11 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 23 - 27 - 36 - 51 - 54

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