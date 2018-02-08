Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu. Her hafta Perşembe akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Süper Loto'da kazanan numaralar heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte bu haftanın Süper Loto çekilişine dair detaylar...
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?
Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli olacak. Yüz binlerce vatandaş, açıklanacak olan Süper Loto sonuçları ile birlikte haftanın kazanan numaralarını görüntüleyebilecek.
Süper Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.
Vatandaşlar, en geç 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir.
Süper Loto çekilişini canlı izleyerek heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar da, 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile çekilişi canlı olarak izleyebilir.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden ilk ve resmi olarak erişime açılmaktadır. Vatandaşlar, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
Süper Loto sonuçları resmi olarak açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
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SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1 Şubat 2018 tarihli 537. hafta çekilişinde, 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruş ikramiye devretti.
1 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 18 - 20 - 30 - 46 - 48 - 49
Öte yandan çekilişte 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 493 kişi de 17 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.848.542,49 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|46
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|12.502,75 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.831
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|218,05 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|61.493
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|17,35 TL
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