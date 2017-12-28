Süper Loto sonuçları, bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Çekilişin yapılmasını bekleyen binlerce vatandaş, aynı zamanda sonuçların nereden öğrenileceğini de araştırıyor. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Süper Loto çekilişine dair detaylar.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam yapılacak olan 532. hafta Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta 7. kez devrederek bu haftaya tam 14 milyon 866 bin 236 lira 33 kuruş ikramiyeyi devreden Süper Loto'da bu haftanın çekilişi büyük heyecanla bekleniyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Süper Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve sonuçların açıklanması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarına erişim sağlayabilir.
Öte yandan Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapması yeterlidir. Sitede yer alan Canlı Çekiliş butonu ile Süper Loto çekilişi canlı olarak izlenebilir.
Süper Loto sonuçları resmi olarak duyurulduktan hemen sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
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SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
21 Aralık 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 07 - 27 - 35 - 36 - 40
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 531. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 7. kez devrederek 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruş ikramiyeyi bu haftaya devretti.
Çekilişte 5 bilen 58 kişi 13 bin 808 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 173 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 107 bin 395 kişi de 13 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|7. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14.866.236,63 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|58
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|13.808,25 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|5.173
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|166,75 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|107.395
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|13,80 TL
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