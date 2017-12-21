Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 531. kez gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı bir sonraki haftaya devretti. Bu hafta da Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruşluk ikramiye 7. kez devretti. Diğer ikramiyeler için kazandıran numaralar ise 04 - 07 - 27 - 35 - 36 - 40 oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU (21 ARALIK)

Süper Loto bu akşam gerçekleştirilen 531. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 7. kez devrederek önümüzdeki haftaya tam 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruşluk ikramiye devretti. Öte yandan 5 bilen 58 kişi 13 bin 808 lira 25'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 173 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 107 bin 395 kişi de 13 lira 80'ar kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 7. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.866.236,63 TL 5 bilen kişi sayısı : 58 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.808,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.173 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 166,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 107.395 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,80 TL

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması ve kazanan numaraların vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar 21:45'ten itibaren Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Süper Loto sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgisi, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar ise saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden (www.millipiyango.gov.tr) izleyebilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi tarafından resmi site üzerinden açıklanmaktadır. Vatandaşlar, saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçları görüntülenebilir.

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SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

14 Aralık 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 05 - 10 - 19 - 20 - 38 - 39

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 530. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 6. kez devrederek bu haftaya tam 12 milyon 292 bin 622 lira devretti. Öte yandan 5 bilen 92 kişi 8 bin 152 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 899 kişi 164 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 98 bin 561 kişi de 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 6. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 12.292.622,01 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 92 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.152,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.899 Kişi Başına Düşen İkramiye 164,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 98.561 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,10 TL

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