Süper Loto sonuçları öğrenme ekranı! 23 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da 527. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekilişi heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde de "Süper Loto sonuçları" aramasını yapıyor. Peki Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Süper Loto sonuçlarına dair detaylar.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz haftaki çekilişinde 3 milyon 548 bin 172 lira ikramiyeyi haftaya devreden Süper Loto'da bu haftanın çekilişi büyük heyecanla bekleniyor. Heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, aynı zamanda çekilişin saat kaçta başlayacağını da araştırıyor.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Süper Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların duyurulması ve Süper Loto sonuçlarının açıklanması ise en geç 21:45'tir. Saat 21:45'te açıklanan Süper Loto sonuçlarıyla birlikte vatandaşlar sonuçları www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilir.

Süper Loto sonuçları, resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

16 Kasım 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 12 - 14 - 24 - 30 - 31 - 45

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 526. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 2. defa devredeerk 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş devretti. Çekilişte 5 bilen 63 kişi 9 bin 291 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 495 kişi 180 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 560 kişi de 14 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.548.172,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 63 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.291,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.495 Kişi Başına Düşen İkramiye 180,05 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 73.560 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,75 TL

MPİ

süper loto

süper loto sonuçları

Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir