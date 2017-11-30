Süper Loto sonuçları öğrenme ekranı - Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi'nin her hafta Perşembe akşamları çekilişini yaptığı Süper Loto için bu haftanın çekilişi de heyecanla bekleniyor. Süper Loto sonuçları için bekleyişte olan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta yapılacağını ve sonuçların nasıl öğrenileceğini de araştırıyor. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte detaylar...
Her hafta Perşembe akşamları MPİ tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş öncesinde heyecanla kazanan numaraları bekleyen vatandaşlar, merakla çekilişin saat kaçta yapılacağını araştırıyor.
Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler, Milli Piynago İadresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır.
Çekiliş sonuçları en geç 21:45'te açıklanmaktadır. Sonuçların belli olmasıyla birlikte vatandaşlar www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinden Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
Süper Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçları görüntülenebilir.
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23 Kasım 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 10 - 13 - 20 - 33 - 39
Süper Loto'nun bir önceki hafta yapılan 527. hafta çekilişinde; 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 3. kez devrederek 5 milyon 537 bin 703 lira 12 kuruş devretmişti. Öte yandan çekilişte 5 bilen 78 kişi 7 bin 935 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 928 kişi 168 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 80 bin 366 kişi de 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|3. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.536.703,12 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|78
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|7.935,55 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.928
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|168,90 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|80.366
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|14,30 TL
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