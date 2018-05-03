Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları da büyük merakla bekleniyor. Her hafta heyecanla vatandaşların takip ettiği Süper Loto çekilişi, bu akşam gerçekleştirilecek ve 6 bilen talihli veya talihliler büyük ikramiye kazanacak. Peki Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 3 Mayıs MPİ Süper Loto çekilişi ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Süper Loto çekilişleri, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir.

Vatandaşlar en geç saat 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Sonuçların yer aldığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Ayrıca Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango idaresinin internet sitesinede giriş yapabilirler. Bu ekranda yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile vatandaşlar çekilişi canlı olarak izleyebilir.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 26 Nisan 2018 tarihli 549. hafta çekiliişinde 6 bilen olamyınca büyük ikramiye ikinci kez devrederek haftaya 3 milyon 499 bin 67 lira devretti.

26 Nisan 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 08 - 18 - 19 - 30 - 33 - 45

Ayrıca çekillişte 5 bilen 48 kişi 11 bin 782 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 383 kişi 179 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 320 kişi de 14 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.499.067,56 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 47 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.782,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.383 Kişi Başına Düşen İkramiye 179,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 71.320 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,70 TL

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