Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaşın büyük bir umutlarla biletlerini satın aldığı Süper Loto sonuçları az önce açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 925 bin 73 lira devretmişti. Vatandaşlar, merakla büyük ikramiyeyi kazanaıp, kazanamadığını sorguluyor. İşte 15 Şubat Süper Loto sonucu...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 ŞUBAT)

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi 21.15'te yapıldı.

İşte Süper Loto sonuçları;

15 Şubat Süper Loto sonucu: 06 - 07 - 19 - 40 - 53 - 54

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.135.829,87 TL 5 bilen kişi sayısı : 44 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15.633,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.387 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 218,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 75.910 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,80 TL

Süper Loto'nun bu haftaki oyununda da 6 bilen çıkmayınca 3. devir gerçekleşmiş oldu.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUCU

Süper Loto'nun 8 Şubat 2018 tarihinde yapılan 538. hafta çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon 925 bin 73 lira olarak belirlenmişti. Kazandıran numaralar ise 03 - 17 - 21 - 27 - 28 - 43 olarak belirlendi. Süper Loto sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'nun 538. hafta çekilişinde 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira 70'er kuruş, 3 bilen 87 bin 862 kişi ise 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

İşte geçen hafta Süper Loto ikramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.925.073,23 TL 5 bilen kişi sayısı : 71 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.099,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.130 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 167,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 87.862 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,65 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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