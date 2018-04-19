Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında Noter huzurunda yapılan çekilişle açıklandı. 548'inci hafta çekilişi yapılan Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 736 bin 859 lira olarak açıklanırken, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 681 bin 586 lira olarak belirlendi. Peki, Süper Loto'da bu hafta çıkan numaralar neler? İşte 19 Nisan Süper Loto sonucu...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 NİSAN 2018)

19 Nisan Süper Loto sonucu: 01 - 12 - 28 - 30 - 39 - 45



19 Nisan tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgiler, Milli Piyango İdaresi tarafından paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

6 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 5 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 4 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 3 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ******

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta (12 Nisan) yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi 5 milyon 776 bin 586 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden satın aldığı bildirilirken, kazandıran numaralar 05 - 25 - 29 - 36 - 47 - 51 olarak belirlendi. Öte yandan Süper Loto'nun 547. haftasında 5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 124 kişi 15 lira ikramiye kazandı.

12 Nisan Süper Loto ikramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.776.586,75 TL 5 bilen kişi sayısı : 67 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.661,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.975 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 174,45 TL 3 bilen kişi sayısı : 80.124 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,00 TL

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