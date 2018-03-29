Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da 545. hafta heyecanı yaşandı. Çekiliş öncesi yapılan açıklamada dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 8 milyon 869 bin 439 olarak belirlenirken, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 744 bin TL olarak açıklandı. Süper Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 29 Mart Süepr Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 MART 2018)

29 Mart Süper Loto sonucu: 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24



İkramiye bilgileri, Milli Piyango İdaresi tarafından paylaşıldığı an güncellenecek...

6 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 5 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 4 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 3 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *****

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte şanslı numaralar 03 - 07 - 08 - 38 - 49 - 53 olarak belirlendi. Büyük ikrame tutarı 3 milyon 789 bin 357 TL olarak belirlenmişti. Süper Loto'da 6 bilen iki kişi çıkınca büyük ikramiye ikiye bölündü ve kişi başı 1 milyon 894 bin 678 TL düştü. İşte 544. hafta Süper Loto ikramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.894.678,55 TL 5 bilen kişi sayısı : 49 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.547,55 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.353 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 197,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 76.989 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,80 TL

SÜPER LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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