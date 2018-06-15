Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Süper Loto çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye tutarı 9 milyon 698 bin 160 lira belirlendi. Yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti ve 5. devir gerçekleşmiş oldu. İşte 14 Haziran Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 HAZİRAN 2018)

14 Haziran Süper Loto sonucu: 08 - 09 - 11 - 22 - 26 - 43

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde geçtiğimiz haftadan devir tutarı 7 milyon 234 bin 913 lira bulunuyor. Bu çekilişte ise büyük ikramiye tutarı 9 milyon 698 bin 160 lira olarak açıklandı. Ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan bu çekilişte, 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 7 Haziran 2018 tarihli 555. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 7 milyon 234 biin 913 lira olarak belirlendi. Kazandıran numaraların 03 - 13 - 23 - 35 - 37 - 46 olarak belirlendiği çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Oyunun bu çekilişinde, 5 bilen 148 kişi 4 bin 438 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 788 kişi 122 lira 15'er kuruş, 3 bilen 100 bin 541 kişi 12 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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