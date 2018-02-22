Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da 540. hafta çekilişi tamamlandı ve haftanın kazanan numaraları belli oldu. Yapılan çekilişte 6 bilen olmayınca büyük ikramiye dördüncü kez devretti. İşte 22 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Yüz binlerce vatandaşın büyük umutla ve heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi ve kazanan numaralar belli oldu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Süper Loto'da bu haftanın çekilişiyle birlikte ikramiye bilgileri de belirlendi.

22 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 17 - 22 - 27 - 43 - 47

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretti. Öte yandan çekilişte5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 109 bin 369 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 4. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 8.579.664,13 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 128 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.941,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.757 Kişi Başına Düşen İkramiye 141,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 109.369 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,90 TL

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 15 Şubat 2018 tarihli 539. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruş ikramiye devretti.

15 Şubat 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 06 - 07 - 19 - 40 - 53 - 54

Öte yandan çekilişte 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 kişi de 16 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 6.135.829,87 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 44 Kişi Başına Düşen İkramiye 15.633,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.387 Kişi Başına Düşen İkramiye 218,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 75.910 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,80 TL

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