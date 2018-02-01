Dün oldukça ender rastlanan bir gökyüzü olayı yaşandı. Ay, Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın bir konuma ulaştı ve daha parlak göründü. Süper Kanlı Mavi Ay görünümü Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlendi.

En son 31 Mart 1866'da görülen "Süper Kanlı Mavi Ay", İstanbul'da dün saat 18.34 sıralarında muhteşem görüntüler oluşturdu.

Fotoğrafçı ve yönetmen İlkin Karacan Karakuş, Haberturk.com Whatsapp İhbar Hattı'na, İstanbul'da yaptığı Süper Kanlı Ay çekimini gönderdi. Yabancı siteler ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video, "Türkiye'de Ay nasil göründü?" başlığı altında viral oldu.

Görüntüler İstanbul'un tanıtımı için önemli rol oynadı.

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