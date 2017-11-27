Süper minili Sıla baş döndürdü!

Makaron'un haberine göre, Sıla, Ankara'da sahneye çıktı. Mini kıyafeti ve file çorapları ile oldukça ateşli görünen Sıla sevenlerinin nefesini kesti.



"AŞK YARAMIŞ"

Sıla'nın konserdeki mini elbisesi sosyal medyada da olay oldu. Sıla'yı görenler "Aşk yaramış", "Ahmet'ten sonra daha bir ateşli oldu" yorumunda bulundu.