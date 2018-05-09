Fernando Muslera, Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor

Galatasaray’da 2011-12 sezonundan bu yana forma giyen kaleci Fernando Muslera, bu sezon da önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Taffarel’in ayrılışının ardından performansında gözle görülür bir düşüş yaşayan Uruguaylı eldiven, özellikle bu sezonun başında yaptığı hatalarla büyük eleştiriler alıyordu. Ancak Fatih Terim’in gelişiyle birlikte yeniden Taffarel’le çalışmaya başlayan ‘Nando’, ligde son düzlüğe girilirken yine takımının en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapatan 32 yaşındaki file bekçisi, Akhisar deplasmanında da kritik kurtarışlar yaparak Cimbom’un sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

''İSTEDİLER AMA GİTMEDİ''

G.Saray’ın lig tarihinde en çok gol yediği sezonda da kaleyi koruyan Muslera, Sarı-Kırmızılı formayla kötü günler geçirmesine ve talipleri olmasına rağmen tercihini gitmekten yana kullanmadı. Bulduğu her fırsatta G.Saray’da çok mutlu olduğunu ve futbolu burada bırakmak istediğini dile getiren deneyimli kaleci, 2014-15 sezonunda Hamzaoğlu döneminde de son düzlükteki performansıyla Cimbom’a hayat vermiş ve şampiyonluktaki en büyük pay sahibi olmuştu.