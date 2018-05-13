İtalya'nın Imola kentindeki 4 bin 936 metrelik Uluslararası Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde düzünlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Rea, birinci sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Aruba.it-Ducati takımından Büyük Britanyalı Chaz Davies ikinci, Kawasaki'den bir diğer Büyük Britanyalı sporcu Tom Sykes üçüncü sırada yer aldı. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 14. cepten kalktığı yarışı 8. sırada bitirdi.

Milli motosikletçi, dün gerçekleştirilen ilk yarışı 11. sırada tamamlamıştı. İtalya ayağı sonrası puanını 58'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, sürücüler klasmanında 8'incilikteki yerini korudu. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. yarışı, 25-27 Mayıs'ta Büyük Britanya'da düzenlenecek.