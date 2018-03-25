Dünya Supersport Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenen 2. yarışını, BARDAHL Evan Bros takımının İsviçreli motosikletçisi Randy Krummenacher kazandı.



Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenen sezonun 2. yarışı, 17 tur üzerinden yapıldı.



Yarışa 5. sıradan başlayan BARDAHL Evan Bros takımından Randy Krummenacher, 27.49.852'lik derecesiyle birinci oldu. GRT Yamaha pilotlarından Lucas Mahias 2'nci, Federico Caricasulo ise 3. sırayı aldı.



Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle yarışa katılmadı. Kenan, şampiyonanın Avustralya'daki ilk yarışında kaza yapmış, kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.



SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Randy Krummenacher (İsviçre): 45 puan

2. Lucas Mahias (Fransa): 45

3. Federico Caricasulo (İtalya): 29

4. Sandro Cortese (Almanya): 29

5. Raffaele de Rosa (İtalya): 19

18. Kenan Sofuoğlu (Türkiye): 3

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