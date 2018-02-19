HT Magazin'de yer alan habere göre, Lindsay Lohan ve Faye Brookes’ın da izleyenler arasında olduğu defilede yıldızlarla süslü kıyafeti başarıyla taşıyan Süperstar, podyumda ‘Yakar Geçerim’ adlı şarkısını da seslendirdi.





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