Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.
KOMŞU U.K. TUTUKLANDI
Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara'nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. İfadesinde çelişkili bilgiler verdiği belirlenen U.K., gözaltına alınıp tutuklandı. U.K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü öğrenildi. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından U.K.'nin otomobiline el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlendi. Jandarmanın, U.K.'nin olay günü yaptığı telefon görüşmelerini araştırdığı belirtildi.
EYLÜL'Ü BABASI, TUTUKLANAN U.K.'YE BU YIL İŞ VERMEMİŞ
DHA'nın haberine göre, tutuklanan U.K. ile çiftçi İbrahim Yağlıkara arasındaki en son görüşmenin Eylül'ün kaybolduğu gün yapıldığı ortaya çıktı. Baba İbrahim Yağlıkara, şöyle konuştu:
"İşleri zamanında teslim etmediği için geçen sene U.K.'ye zirai sulama işi vermedim. Onu da bu yıl başka bir arkadaşa verdim. U.K., bu yıl iş istedi vermedim. Cuma günü beni sabah 09.00'da aradı. 'İşi kime verdin?' dedi, 'Başka bir arkadaşa verdim' dedim. 'İyi' dedi, kapattı. Cumadan çıktıktan sonra kızımın kaybolduğunu öğrendim. U.K. tutuklanmış. İfadesinde, 'Bilgim yok' demiş."
Hayırlı bir haber beklediklerini söyleyen baba İbrahim Yağlıkara, "Şu an aramalar devam ediyor. Bizim ciğerlerimizi yaktılar, bu caniler kimse bir an evvel yakalanıp evladımızın bize gelmesini istiyoruz. Yavrumuza kavuşmak istiyoruz. Çünkü ailemiz perişan oldu. Şu an ciğerimiz yanıyor, başkalarının ciğeri yanmasın" diye konuştu.
DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, kaybolan Eylül Yağlıkara'nın geçen yıl bir düğünde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'da bir akrabalarının düğününde baba İbrahim Yağlıkara tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Eylül müzik eşliğinde oynuyor. Eylül'ün görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı.
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