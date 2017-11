Sur Yapı'dan örnek kentsel dönüşüm projesi Antalya'da

Sur Yapı’nın Antalya Kepez’deki 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleştireceği dev kentsel dönüşüm projesi, çevreci uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olacak. Ön talep sürecinin devam ettiği projedeki çalışmaların tamamı akıllı ve örnek dönüşüm metodarıyla gerçekleştiriliyor. Temel atmak için gün sayan proje alanındaki her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor.

Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere kimliklendirildi ve muhafaza altına alındı. Bölgede yaşayan sokak hayvanları için özel barınaklar kuruldu.



Sur Yapı’nın Antalya’da inşa edeceği 8 milyar TL değerindeki yeni projesi, Türkiye’nin örnek dönüşüm modeli olarak tarihe geçmeye aday. Antalya’da yeni ve modern bir Antalya’nın inşa edileceği proje, çevreci dönüşüm modeliyle ilklere imza atıyor. Antalya projesinde ağaçlardan sokak hayvanlarına, hafriyatında çıkan molozdan ahşabına kadar, arazi üzerinde var olan her unsur korunuyor, yeniden değerlendiriliyor.



Sur Yapı’nın Antalya projesinde uygulanan dönüşümle ilgili bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, fay hatları üzerinde bulunan Türkiye için dönüşümün hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.



'TOPYEKÜN KENTSEL DÖNÜŞÜME ODAKLANMALIYIZ"



"Bütün tarihsel veriler fay hatlarımızın kırılma sürelerinin dolduğunu gösteriyor. Deprem bir yıl sonra da olabilir, on yıl sonra da olabilir ama bizim ülke olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Topyekün kentsel dönüşüme odaklanmalı ve bu büyüklükteki projelere destek olmalıyız" şeklinde konuşan Elmas, bu bakış açısıyla geliştirdikleri Antalya projesinin önemine dikkat çekti. Dev arazinin Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antepe ve müşavir firma Sanpaş’ın destekleriyle inşaata hazır hale geldiğini söyleyen Elmas, hafriyat çalışmalarının titizlikle ve çevreci yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti.



TÜRKİYE'NİN MARKASI ANTALYA'DA ÖRNEK BİR PROJE



Elmas, "1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşecek modern projenin Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunarken, yeşil ve maviyle iç içe Antalya’nın özüne uygun bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.



EN ÇEVRECİ ÖRNEK DÖNÜŞÜM



Projenin, sadece büyüklüğü ile değil uygulanan geri dönüşüm modeliyle de en çevreci kentsel dönüşüm projesi olacağını vurgulayan Elmas, şöyle konuştu:



"Arazinin hafriyatından çıkan yüzlerce ton molozun geri dönüşümünü sağladık. Geri dönüştürdüğümüz malzemeleri proje yapımında kullanacağız. Yaklaşık olarak 600 ton demirin betondan ayrıştırma işlemi tamamlanmış olup, devam eden çalışma sonuçlandığında 800 ton demir elde edilmesi öngörülüyor. Günlük 1800 ton moloz malzemenin kırımı yapılıyor. Çıkan 3 farklı beton malzemesi ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak olan kanalizasyon-yağmur suyu ve içme suyu hattı yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Ayrıca mevcut yollardan ve kazılardan çıkan nebati toprak malzemesi de yine bu proje kapsamındaki peyzaj işlerinde kullanılacak. Proje alanından çıkan 114 ton ahşap ise yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı."



ANTALYA'NIN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI YAPILIYOR



Elmas şunları ekledi:



"1.300.0000 metrekarenin içerisinde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Kurulacak olan yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. 157 bin metrekarelik parkın 91 bin metrekaresi yeşil alan, 16 bin metrekaresi gölet, 20 bin metrekaresi sera alanı, 4 bin metrekaresi çocuk alanından oluşuyor. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alıyor. Bu park Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak."



KORUMA ALTINA ALINAN AĞAÇLAR DEĞERLENDİRİLECEK



Arazide yüzlerce yıldır var olan ağaçlar projeyle yaşamaya devam edecek. Bu amaçla alan üzerindeki 5 bin 135’i zeytin, 2 bin 888’i narenciye, bin 767’si nar olmak üzere toplam 10 bin 764 ağacı kimliklendirip fidanlıkta koruma altına aldık. Projenin içerisindeki dev şehir parkında bu ağaçlara yer vereceğiz."



SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI



Bu arazi üzerinde yaşayan sokak hayvanlarının da unutulmadığını anlatan Elmas, "Onlar için bölgede yaşam alanları kuruyoruz. Ait oldukları bölgede tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdürmeleri için özen gösteriyoruz" dedi.



YILLIK 5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM, 8 MİLYAR TL'LİK YATIRIM DEĞERİ



Elmas, yatırım değeri 8 milyar TL’yi bulan, 8 yıl boyunca yıllık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin son durumuyla ilgili de bilgi verdi. Elmas, projeyle ilgili ön talep toplama sürecinin devam ettiğini belirterek, “Proje sadece Antalya’dan değil İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Afyon, Isparta, Denizli ve Mersin dahil 69 ilden talep aldı. Ön talep sayısı şimdiden 19 bini geçti. Bu yatırım şimdiden Türkiye’nin projesi oldu. Türkiye’nin markası Antalya’da örnek olacak bir şehir kuracağız” dedi.



ANTALYA YENİ BİR ALIŞVERİŞ CADDESİ KAZANIYOR



Elmas şunları ekledi; "Hazırlıkların tamamlanması sonrasında Kasım sonuna kadar satışa çıkmayı hedefliyoruz. Şuanda hafriyat çalışmaları yüzde 50’yi geçti. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde temel atmayı planlıyoruz. Aslında bir projeden ziyade bir şehir inşa ediyoruz. Toplumun her kesimine hitap edecek konseptlerde konutlar üreteceğiz. 3000 TL / m2'ye, 3500 TL’ye, 4000 TL’ye, 5000 TL’ye kadar her bütçeye ve beklentiye uygun ürün üreteceğiz. Yeni şehirde 19 bin konutun yanı sıra, kültürel alanlar, dev şehir parkı, okullar, kütüphaneler, sağlık tesisleri, spor tesisleri, oteller, alışveriş merkezi ve Antalya için yeni bir alışveriş caddesi yer alacak. Ayrıca modern bir şehirde ihtiyaç duyulan ticaret, finans, alışveriş, nitelikli konut ve toplu ulaşım olanakları en ince detayına kadar tasarlanacak."

Sur Yapı Antalya Kentsel Dönüşüm Projesi