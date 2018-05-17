Şirketin, İstanbul'daki Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Şehir Konakları ile Bursa Nilüfer'deki Marka Rezidans projeleri kampanyaya dahil edildi.
Sur Yapı bu projelerinde peşin ve 0,98 faizli konut kredili satışlarda mevcut liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uyguluyor. Ayrıca yine kampanya kapsamında sadece yüzde 5 peşinat ödeniyor. Altıncı ayda yüzde 15, 12, 24 ve 36. aylarda ise yüzde 10 vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme yapılıyor. 30 gün sürecek kampanya boyunca fiyat artışı olmayacağı garantisi veriliyor.
Bin 500 TL'den başlayan taksitlerle
Sur Yapı kampanyasında genel kampanya avantajlarına ilave olarak farklı seçenekler de sunuluyor. Buna göre yüzde 5 peşinat ödemesi ve vade farksız Sur Yapı bünyesinde gerçekleştirilecek ara ödemeler sonrasında kalan bakiye yüzde 0,98 vade oranı ile 120 ay banka kredili olarak ödenebiliyor. Taksitler bin 500 TL'den başlıyor.
Geniş bir müşteri kitlesine hitap eden ürün yelpazesi bulunan Sur Yapı'da konut fiyatları 214 bin liradan başlıyor. Ayrıca birçok farklı lokasyonda, farklı metrekare fiyatları ile farklı gelir gruplarına ve yaş aralıklarına hitap ediyor. Bu portföy içerisinde konutlar, ofisler ve ticari alanlar bulunuyor.
"Çok ciddi fırsatlar üst üste geldi"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 30 gün için çok cazip fırsatların üst üste geldiğini belirterek, "Özellikle gençlerin ve yeni evlilerin 214 bin TL fiyattan başlayan dairelerimizi yüzde 20 indirimli ve yüzde 5 peşinatla alma fırsatını değerlendirmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Elmas, 23 bin 400 bağımsız bölümlük bir portföye sahip olduklarını anımsatarak, özel sektör olarak Türkiye'deki en büyük portföye sahip Sur Yapı'nın kampanyaya tüm gücüyle destek olmasının öneminden bahsetti. Adeta 40 yılda bir olacak fırsatların üst üste geldiğini aktaran Elmas, ramazan ayının konut sektörüne de bereket getirdiğini bildirdi.
KDV ve harç indirimlerinden sonra konut kredisifaiz oranlarının yüzde 1'in altına, yüzde 0,98'e düşürüldüğünü kaydeden Elmas, şu ifadeleri kullandı:
"Bunu, yüzde 20 indirim kampanyası takip etti ve bahar havası başladı. 30 gün için çok cazip fırsatlar üst üste geldi. Özellikle gençleri ve yeni evlileri, 214 bin liradan başlayan dairelerimizi kampanya dahilinde sunduğumuz fırsatlardan yararlanarak konut almaya davet ediyoruz. Böylece talebi tabana yaymak istiyoruz. İstanbul, Bursa ve Antalya'da gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşan Türkiye'nin gayrimenkul firmasıyız. Sur Yapı olarak hem sektöre öncü oluyoruz hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz."
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