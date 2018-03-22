Sur Yapı’dan peşin fiyatına vadeli satışlar başladı

Sur Yapı, üzere "Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası" ile peşin fiyatına vadeli satışları başlattı. Kampanya kapsamında yüzde 35 peşinat alınıyor. Altıncı ay da yüzde 15, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda yüzde 7 vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme alınıyor. Kalan tutarı ise Sur Yapı bünyesinde 48 sabit vade farksız taksite bölünüyor.

Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası Koşuyolu’nda Excellence, Topkapı’da Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Maltepe’de Yeşilmavi, Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Bursa Nilüfer’de Marka Rezidans projelerini kapsıyor. Kampanya kapsamında fiyatlar 214.000 TL’den başlıyor. Bulunduğu lokasyona göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat maliyetleri henüz fiyatlara yansımamışken Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası ile konut almak isteyenlere cazip fırsatlar sunduklarını belirterek, “Maliyetlerde ortalama yüzde 22’lik bir artış yaşandı. Ancak sektör henüz bunu satış fiyatlarına yansıtamadı. Bu kampanyayı düzenleyerek konut almak için en uygun zamandan konut alıcılarının yararlanmasını istedik” dedi.

Elmas şöyle devam etti;

"2018’in ilk kampanyasını baharın güzel günleriyle birlikte başlatmak istedik. Her yıl bu dönemler doğayla birlikte piyasaların da alışverişin de canlanmasına şahit oluruz. Bu canlılık dönemini baştan yakalayanlar hep avantajlı çıkmıştır. Çünkü canlılığın zirve yaptığı aylara ulaştığımızda fiyatların da yukarı hareket etme cesareti bulur. Bu nedenle Sur Yapı olarak biz ilk olmak ve avantajlarımızdan konut alıcılarını yararlandırmak istedik. Bu kapsamda da konut alıcıları için seçkin lokasyonlarda peşin fiyatına vadeli konut satın alma imkanı sunan ‘‘Nesiller Boyu Yatırım’’ kampanyamızı başlattık. Gayrimenkul doğru lokasyonda, doğru fiyatla ve vade fırsatı ile alındığında sadece bugün için değil, nesiller boyu yatırım değeri taşır. Bu düşünceden hareketle tamamen Sur Yapı bünyesinde ödemelerden oluşan pozitif bir kampanya başlattık. Örneğin Semt Bahçekent projemizde 214 bin TL’lik bir konut için 75 bin TL peşinat alınıyor. 6. ay da 32 bin TL, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda 15 bin TL vade farksız ödeme alınıyor. Kalan tutar ise yine Sur Yapı bünyesinde vade farksız 48 ay sabit 1.295 TL tutarında taksitlerle ödenebilecek."

KAMPANYA KAPSAMINDA YER ALAN PROJELER

EXCELLENCE KOŞUYOLU

Excellence Koşuyolu, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleriyle Koşuyolu’nda inşa ediliyor. Tarihi Yarımada, Adalar, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla ön plana çıkan proje, konsept kafeleri ve doğal parklarıyla modern bir mahalle yaşantısı sunuyor. Avrasya Tüneli çıkışın hemen yanında bulunan proje, Metro, Marmaray, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yoluna ve E-5’e yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sağlıyor.

TOPKAPI EVLERİ

İstanbul’un tarihi merkezlerinden biri olan Topkapı’da yükselen proje 3 ile 11 kat arasında değişen 8 bloktan oluşuyor. Proje, 49 ile 456 metrekare aralığında 56 farklı daire tipi ile oturumcusuna ve yatırımcısına alternatif sunuyor. Projede bulunan 29 ticari alanın büyüklüğü ise 38 ile 760 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Topkapı Evleri, E5 otoyoluna ve Atatürk Havaalanı’na yakın konumda bulunuyor. Topkapı’nın canlı bölgesi Fazılpaşa Caddesi’nde yer alan proje, Metrobüs, Marmaray ve Davutpaşa Metro istasyonuna yakınlığıyla kolay ulaşım imkanı sağlıyor.

TEMPO CİTY

61 ve 193 m2 arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daireleriyle Tempo City, İstanbul’un merkezinde, AVM'ler, restoranlar ve iş merkezleriyle çevrili Maslak’ın yanı başındaki konumuyla öne çıkıyor.

Avrupa Yakası’nın en merkezi yeri Kağıthane’de yükselen Tempo City, Levent ve Mecidiyeköy’e sadece 5 dakika mesafede yer alıyor. Hizmete girmesi planlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 20 dakikaya düşürecek yeni metro hattının Cendere İstasyonu’na yakın konumu ve komşusu Sur Yapı Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi ile hayatın temposunu yakalama imkanı sunuyor.

YEŞİL MAVİ

Sur Yapı Yeşilmavi Maltepe’nin sahip olduğu Marmara Denizi ve adalar manzarasının yanı sıra, İstanbul’un merkezinde doyasıya orman havası alma imkanı da sağlıyor. 19 katlı 4 bloğun yer aldığı projede 63 metrekare ile 527 metrekare arasında değişen 15 farklı daire tipi bulunuyor. Dubleks ve geniş teraslı dairelerin ön plana çıktığı Yeşilmavi, sahil yoluna, Bostancı- Adalar iskelesine 10 dakika ve Bağdat Caddesi’ne 5 dakika mesafede yer alıyor. Yeşilmavi, kolay ulaşım yönüyle büyük avantajlar sağlıyor. Site içi sosyal yaşamı destekleyen açık ve kapalı sosyal alanlarda, yarı olimpik açık yüzme havuzu ve açık çocuk havuzu, 2 adet kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, çocuk oyun alanları, trekking yolu, dinlenme locaları, fitness alanı ve hobi odası yer alıyor. Ayrıca projede yatılı misafirlerin ağırlanabileceği konuk evleri ile destek birimler de bulunuyor.

ŞEHİR KONAKLARI

Şehir Konakları 200 milyon TL yatırım değeriyle 13 dönüm arazi üzerine Ümraniye’de inşa ediliyor. Şehir Konakları, önemli anayollar ve bağlantı yolları üzerinden İstanbul’un dört bir yanına hızlı şekilde ulaşım imkậnı sunan, merkezi bir konumda yer alıyor. Şehir Konakları konut projesi, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı üzerindeki istasyona yalnızca 600 metre uzaklıkta yer alıyor. Metrobüs ve otobüs hatlarıyla kesişen bu istasyon, Marmaray bağlantısıyla da projeyi toplu ulaşımın merkezine taşıyor.

MUHİT

7 bloktan oluşan projede 68 ila 486 metrekare aralığında 32 farklı daire tipi ile hem yatırımcıya hem de oturumcuya hitap ediyor. Modern hayatın tüm gereksinimlerini barındıran ve yenilikçi yatay mimarisiyle dikkat çeken projede ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 98 ila 367 metrekare arasında değişen 12 ticari alan da yer alıyor. Evlerin büyük bir kısmının iç avluya baktığı proje geniş yeşil alanları ile ailelere hitap ediyor. Muhit, Sancaktepe’nin en önemli ulaşım aksları üzerinde yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, TEM Otoyoluve E-5 bağlantı yollarına yakın mesafede bulunan proje, Üsküdar-Sancaktepe metrosunun Abdurahmangazi Durağına çok yakın konumda bulunuyor.

LAVENDER

İstanbul’un yükselen yıldızı Sancaktepe’de modern kimliği, şehirli ve gösterişli mimarisiyle, mavi ve yeşili birleştiren peyzajıyla öne çıkan Lavender, çok çeşitli sağlık ve eğitim kurumlarının yanı sıra Çekmeköy-Sancaktepe metrosuna, TEM’e, Kuzey Marmara Otoyulu'na, hızlı tren hattına ve 3. Köprü Paşaköy gişelerine de komşu konumda yer alıyor. Projede yer alan geniş alışveriş caddesi sadece site içinde değil, geniş bir nüfusa ev sahipliği yapan Sancaktepe bölgesinde de sosyal hayatın merkezi olmaya hazırlanıyor. Ayrıca projede, yürüyüş parkurları, piknik alanları, açık yüzme havuzu, iki kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, amfi sahneleri, açık spor alanları, avlu bahçeleri, çardakları, Lavender kafesi, fitness alanı, saunası, hamamı, pilates odası, yoga salonu, hobi alanları ve yarı olimpik açık yüzme havuzu bulunan projede çocuklar için kurulacak oyun alanlarıyla da dikkat çekiyor.

BAHÇEYAKA

Avrupa Yakası’nın modern kent dokusuna sahip bölgesi Ispartakule’de 220 milyon TL yatırımla Bahçeyaka Ispartakule projesinin inşası sürüyor. Kanal İstanbul projesine komşu konumdaki proje Avrupa Otoyolu Ispartakule gişelerinin de hemen yanı başında bulunuyor. Yapımı hızla devam eden Ispartakule metro istasyonuna yürüme mesafesindeki proje, 26 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun da bağlantı yollarının da yakınında yükseliyor. Sağlık Kent, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de kolayca ulaşımın sağlandığı proje, Atatürk Havalimanı’na da çok yakın…

GÖLBAHÇE EVLERİ

Paşaköy gişeleri, Kuzey ormanları ve TEM otoyolunun yanı başında bulunan Gölbahçe Evleri, Ataşehir’e yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığıyla avantaj sunan proje ayrıca, 100 dönümlük üniversite alanının yanı başında, 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne ve ihale aşamasında olan metro hattına komşu konumda yer alıyor. Ayrıca Gölbahçe Evleri, Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arası mesafeyi kısaltacak otoyolun bağlantı yollarına çok yakın konumda bulunuyor.

İLKBAHAR

3. köprü ile beraber Anadolu yakasının hızla gelişen ilçesi Sultanbeyli’de inşa edilen İlkbahar, Ataşehir’e 10 dakika mesafede bulunuyor. Aileler için yaşam kompleksi olan İlkbahar, uygun fiyatlı dubleks ve bahçe teraslı daireleriyle dikkat çekiyor. Yeşilin her tonunu içinde barındıran projenin birinci ve ikinci etabı dubleks ve farklı katlarda yer alan teraslı daireleriyle geniş aileler için dört dörtlük bir yaşam fırsatı sunuyor.

MARKA REZİDANS

Sur Yapı’nın Bursa Nilüfer’de yapımına başladığı Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi’nin yapımı hızla sürüyor. Sosyal tesisleri, dağ manzarası, içerisinde sevilen ve seçkin ulusal ve uluslararası markalarının yer alacağı alışveriş merkezi ile Marka Rezidans, “lüks”ün Bursa’daki yeni simgesi haline gelecek. Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, Bursa’da henüz mağazası bulunmayan dünyaca ünlü markaların tek buluşma noktası olma özelliği ile de Bursalılara ayrıcalıklar sunacak.

Gördüğü yoğun talep üzerine, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ek yatırımla birlikte 650 milyon TL yatırım büyüklüğüne ulaşan Sur Yapı Marka Rezidans ve AVM, 373 lüks rezidans dairesi, home ofisleri ve alışveriş merkezinde bulunan 250 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma projesi…