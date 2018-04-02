Samsung, akıllı telefonları daha kişisel bir hale getirmek için dur durak bilmeksizin çalışıyor. Güney Koreli teknoloji devinin bu konudaki son çalışması ise GIF'ler üzerine. Always On Display yani sürekli açık ekran özelliğinde bundan sonra saat, bildirim, pil yüzdesi gibi özelliklerin yanı sıra kullanıcılar tarafından belirlenen GIF'ler de kullanılabilecek.

Android Oreo kullanıcıları için hazırlanan bu yeni özellik sayesinde, artık Galaxy S8, S8+, Note 8, S9 ve S9+ kullanıcıları, telefon ekranı kapalı konumdayken bile ekranda seçtikleri bir GIF'i görebilecekler.

Tabii ki bu GIF'in sürekli ekran dönmesinin pil tüketimini de olumsuz etkileyeceğinin farkında olan Samsung, bu sorun için sadece belirli aralıklarla oynatılması veya sadece ilk kapanma aşamasında oynatılması gibi seçenekler belirlemiş durumda.