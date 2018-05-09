IKEA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir ilkokulda yürüttüğü kampanyayla bitkilerinde iyi ve kötü davranışa verdiği tepkiler araştırıldı.

Deneye göre bir ilkokula fiziksel olarak aynı koşullara sahip iki bitki konuldu. İkisine de aynı miktarda su verildi, ikisi de aynı oran da güne ışığı aldı.

Ancak okuldaki çocuklardan bir ay boyunca bitkilerden birine aşağılayıcı cümleler, diğerine ise övgü dolu sözler söylemeleri istendi.

Gözlem altında tutulan bitkiler, bir ay sonra birbirlerinden oldukça farklılardı. Kötü muameleye maruz kalan bitkinin yaprakları solarken, övgü dolu sözler edilen bitkinin yemyeşil, canlı bir şekilde büyümeye devam ettiği sonucuna varıldı.

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