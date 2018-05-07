Dünya Astım Günü dolayısıyla, toplumda astım hastalığı ile ilgili farkındalık ve bilinç oluşturulmasına yönelik Lefkoşa Dereboyu'nda bir etkinlik düzenlendi. İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Finn Rasmussen, astım hastalığında risk faktörlerinin kişiye ve çevresel faktörlere göre değişebildiğini belirtti.

Bir vakıf üniversitesinin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ekibi tarafından Dünya Astım Günü dolayısıyla, toplumda astım hastalığı ile ilgili farkındalık ve bilinç oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen etkinliğe çevre halkı tarafından yoğun ilgi gösterildi. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Ramussen önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Dr. Ali Ahmet Uzan, Uzman Solunum Fizyoterapisti Şahveren Çakartaş ile fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencileri görev aldı.

Astımla ilgili açıklamalarda da bulunan Prof. Dr. Finn Rasmussen, astımın akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ile seyreden kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. "Hava yollarındaki daralmanın nedeni, mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu düz kaslarının kasılması ve yine ayni zamanda hava yolu duvarının şişmesi durumudur" diyen Prof. Dr. Ramussen, hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışırtı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti.



SÜREKLİ TEKRARLANAN ASTIM BELİRTİLERİ VARSA DİKKAT!

Prof. Dr. Rasmussen şunları kaydetti: "Astımın tipik belirtileri vardır. Bunlar öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve göğüste sıkışma hissidir. Bu gibi semptomlarınız varsa ve astım için en iyi tavsiyeyi ve tedaviyi almak istiyorsanız bir alerji uzmanına başvurup en iyi şekilde tedavi olmalısınız. Şiddetli astımı bulunan kişilerin devam eden problemleri olabilmesine rağmen, çoğu kişi normal ve aktif yaşamına devam edebilmektedir. Ancak iyi tedavi edilmediği takdirde astım işten ve okuldan yoksunluğun önde gelen nedenlerinden biridir. Astım belirtileri sürekli tekrarlanıyorsa vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları ve alerji uzmanına başvurulmalıdır."



ASTIMDA RİSK FAKTÖRLERİ KİŞİTE VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Astıma neden olan risk faktörlerine de değinen Prof. Dr. Rasmussen, astım hastalığında risk faktörlerinin kişiye ve çevresel faktörlere göre değişebildiğini belirterek şöyle devam etti: "Ailede astım hastalığının olması, evde beslenen hayvanlar, toz akarları, küfler, bazı ilaçlar, gıda katkı maddeleri, sigara dumanı, kimyasal dumanlar ve ağır kokular, stres, bebeklik döneminde alerjen maddelere fazlasıyla maruziyet, soğuk algınlığı, grip veya diğer hastalıklar, 2 yaşından itibaren ağır solunum yolları rahatsızlıkları geçirmek, gebelikte annenin sigara içmesi (bebek için risk faktörü), çocukken tütün dumanına maruz kalma, anne karnındayken bebeğin yetersiz beslenmesi ve düşük tartılı doğması, soğuk hava veya aşırı kuru, ıslak veya rüzgarlı hava koşulları, yaygın bir çocukluk çağı akciğer enfeksiyonu olan bronşiolitis, hamilelik sırasında sigara içmek gibi nedenler risk faktörü olarak sıralanabilmektedir."

Çevre halkı tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, katılımcılara taşınabilir spirometre cihazı ile solunum fonksiyon testi uygulandı.

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