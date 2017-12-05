Süreyya Beşe'nin oğlu Can Beşe'ye eşi İdil Beşe 15 milyonluk boşanma davası açtı

Türkiye, Kilisli merhum işadamı Süreyya Beşe'yi, çocuklarının girdiği miras savaşıyla tanıdı. 2 yıl önce vefat eden Beşe, 300 milyon liralık mirasını ikinci evliliğinden dünyaya gelen Süreyya Can Beşe'ye bıraktı. Takvim'in haberine göre, babasından kendisine sadece 9 milyonluk bir otel kalan Didem Beşe Baytekin ise duruma isyan edip hukuk mücadelesi başlattı. Ablasıyla miras savaşına giren Can Beşe, eşinin kendisine açtığı boşanma davasıyla şoka uğradı.

NAFAKA DA İSTİYOR!

Bir süre önce boşanma davası açan İdil Beşe dilekçesinde, 10 yıl önce henüz 17 yaşındayken görkemli bir düğünle evlendiklerini, Hollanda'dan İstanbul'a yerleştiğini ve 3 çocuk dünyaya getirdiğini anlattı. Eşinin zina ve şiddet uyguladığını belirten İdil Beşe, 15 milyon TL maddi tazminat, 44 bin TL nafaka istediğini açıkladı. Dilekçesinde "Aşırı alkol alan S. Can Beşe, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Parmağımı kırdı, karnıma tekme attı. Baba Süreyya Beşe ölünce Hollanda'ya yerleştik. Miras nedeniyle kendisine dava üstüne dava açılınca evde huzursuzluk arttı ve daha çok alkol almaya başladı, ilgisiz bir eş oldu. Hollanda'da birçok kadınla beni aldattığını öğrendim. Beni beş parasız bırakarak İstanbul'a döndü. Eşim Türkiye'de en yüksek standartlarda yaşıyor. 3 çocuğum ve kendim için aylık 44 bin lira nafaka ile 15 milyon lira tazminat istiyorum. Bodrum, Şişli, Ümraniye ve Çekmeköy'deki taşınmazlara da tedbir konulmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı. Karşı dava açan S. Can Beşe ise eşinin iddialarını yalanladı.

Eşine 20 bin lira dava açan Beşe, olaylar nedeniyle ruhsal çöküntü yaşadığını vurguladı. Tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmanın ertelenmesini kararlaştırdı.

Süreyya Beşe

Can Beşe

İdil Beşe