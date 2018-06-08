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Yalçın, Bodrum'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçın'ın paylaşımında en dikkat çeken ayrıntı ise tırnakları oldu. Takipçileri Yalçın'ın paylaşımına yorum yağdırdı.