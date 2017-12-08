Saklambaç’ın haberine göre, sosyetik Süreyya Yalçın, İstanbul'da diken üstünde yaşıyor.

2009'da yakalanan El Kaide örgütünün bir üyesi Yalçın'ı kaçırıp 1 milyon dolar fidye istemeyi planladıklarını açıklamıştı.

2008'de hayatını kaybeden işadamı Faruk Yalçın'ın 3 milyar dolarlık servetini bıraktığı kızı Yalçın, o günden sonra İstanbul'da korumayla gezmeye başladı.



ADIM ADIM TAKİP

Geçtiğimiz yıl Ozan Baran'la evlendikten sonra hayatına ABD'de devam eden ikoncanı İstanbul'da korumaları adım adım takip ediyor.

Önceki akşam da eşiyle Karaköy'deki bir mekanda eğlenen ikoncanın yakın korumaları çevrede kuş uçurtmadı. Ünlü çifte tam 6 koruma eşlik etti.



İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde ise eğlenceye ilginç bir mekanda devam etti.



KURAL BOZMADI

Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı temkinli olan Yalçın, iş eğlenceye gelince korku evlerinden vazgeçmiyor. Sık sık korku evine giderek adrenalin dolu anlar yaşayan ikoncan, önceki gece de kural bozmadı.



Yalçın, korku evinde gerilim ve eğlence dolu anlar yaşarken mekanın her bir köşesinde konumlanan korumaları da tetikteydi.



KUÇ UÇURTMADILAR

Süreyya Yalçın ve Ozan Baran'a tam 6 koruma eşlik etti. Sosyetik ikoncan, eşiyle mekandan çıkmadan önce aracın etrafını saran korumalar, etrafta kuş uçurtmadı.



Yalçın'ın en büyük hobilerinden biri, son dönemde popüler olan korku evlerine gitmek.



Süreyya Yalçın