Surface Pro 5 söylentileri oldukça uzun bir zamandır devam ediyor. Son olarak 2017 yılında Microsoft tarafından piyasaya sürülen Surface Pro 2017 modeli için Pro 5 yakıştırmaları yapılmış, ancak bu cihazın piyasaya sürülmesinden evvel Microsoft Surface birimi yöneticisi Panos Panay, iddiaları yalanlayarak piyasaya sürülecek olan yeni modelin Surface Pro 5 değil Surface Pro 2017 modeli olduğunu duyurmuştu.

Her ne kadar halen birçok kaynakta Surface Pro 2017 ile Surface Pro 5 modelinin aslında aynı bilgisayarlar olduğu iddia edilse de, internette dolaşan son haberler Microsoft'un farklı bir Surface bilgisayar üzerinde çalıştığı ve gerçek Surface Pro 5 modelinin ise bu olduğunu gösteriyor.

Microsoft'un adı geçen yeni bilgisayarını Haziran ayının ortalarına doğru piyasaya süreceği konuşulurken, fiyat olarak ise Surface Pro modelinin çıkış fiyatı olan 799$'dan daha yüksek bir rakamın telaffuz edileceği düşünülüyor.

Özellikle Surface Pro 4'e göre daha güçlü yonga seti, ram ve dahili depolama alanı özellikleriyle gelmesi beklenen yeni bilgisayarda ayrıca daha gelişmiş bir kalemin bulunması da oldukça muhtemel.