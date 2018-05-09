Ş.Urfaspor - Gümüşhanespor maçı heyecanı

Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Ş.Urfaspor, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Gümüşhanespor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Ş.Urfaspor son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Gümüşhanespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 555. İddaa'da Ş.Urfaspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gümüşhanespor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ş.Urfaspor son hafta oynanan Kahramanmaraşspor maçında 5-3 kazandı.

Gümüşhanespor ise Altay karşılaşmasında 3-0 yenildi.