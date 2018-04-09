Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı iddiası

Suriye Humus şehrinde T4 hava üssünün yakınında yüksek ses patlamaları duyulduğu iddia edildi.

Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER