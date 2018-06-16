Suriye'de iki terör örgütü anlaştı: YPG ve DEAŞ'tan esir takası!

Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile esir takası anlaşmaları yaptığı, DEAŞ'ın yabancı mensupları ve ailelerinin örgüt işgalindeki alanlara geri gönderildiği iddia edildi.
İngiliz Telegraph gazetesinin dünkü haberine göre, YPG/PKK, Rakka ve Deyrizor operasyonları sırasında ele geçirdiği DEAŞ mensuplarını geri vermek için örgütle anlaşmalar yapıyor.
Haberde, DEAŞ'a geri verilen teröristler arasında Fransa ve Almanya vatandaşlarının bulunduğu ancak halihazırda YPG/PKK'nın elinde 3 İngiliz vatandaşı olduğu ve ileride yapılabilecek bir anlaşmayla, onların da salıverilmeleri sonrası İngiltere'ye dönebilecekleri belirtildi.
Gazetenin haberinde YPG/PKK ve DEAŞ'ın terörist ve ailelerinin takası için şimdiye kadar 3 anlaşma yaptığı kaydedildi.
Buna göre, şubatta yapılan takasta çoğu Çeçen ve Arap, birkaçı Fransız ve Alman 200 civarında terörist YPG/PKK tarafından DEAŞ'a teslim edildi.
Nisanda yaklaşık 15 terörist ve kadın ile çocukların oluşturduğu 40 kişi iade edildi. Bunların içinde Fas, Fransa, Belçika ve Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi.
DEAŞ ise karşılığında Deyrizor çatışmalarında ele geçirdiği YPG/PKK'lıları geri verdi.
ARABULUCULAR SUİKASTE KURBAN GİTTİ
Haberde iki terör örgütünün çetin geçen müzakereleri sonrasında 15 arabulucudan dördünün öldürüldüğü bilgisi yer aldı.
Son takasın 6 Haziran'da gerçekleştiri aktarılan haberde, takas edilenlerin DEAŞ mensuplarının eşleri olduğu ve anlaşmanın arabulucusuz şekilde Deyrizor'da yapıldığı belirtildi.
Telegraph'ın haberinde, SDF ismini kullanan YPG/PKK'nın mensuplarına ulaşıldığı ancak yanıt alınamadığı ve örgütü destekleyen ABD'nin takaslardan habersiz olduğu vurgulandı.
Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığının, bir vatandaşlarının ailesinin DEAŞ bölgesine geri gönderildiğinden haberdar olduğu kaydedildi.
Bir arabulucu ile de görüşen Telegraph, haberinde ismini vermek istemeyen kişinin şu sözlerine yer verdi:
"SDF yabancı hükümetlerden cihatçıları elinde tutmak için düzenli olarak para istedi. (Ancak vermediler.) Ama anlaşmalar için sebep bu değil. Adamlarını geri istediler ve yabancı savaşçıları umursamıyorlar çünkü kendi hükümetleri de onları umursamıyor ve dönmelerini istemiyor."
Haberde röportajlarına yer verilen DEAŞ mensuplarının aileleri de örgütün işgalindeki alanlara geri gönderildiklerini doğruladı.
Telegraph haberinde, Batı ülkelerinin vatandaşlarına sahip çıkması gerektiği yönündeki görüşler de paylaşılırken, diğer yandan teröristlerin Avrupa'ya dönmelerinin arz ettiği tehlikeye de dikkat çekildi.
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